Реферат про птиц по окружающему миру для 2-город класса
Биология
Реферат про птиц по окружающему миру для 2-город класса
Ответ(ы):
Гость:
Птицы — это теплокровные животные. Их характерные признаки – тело, покрытое перьями, и передние конечности, превращенные в крылья, которые в большинстве случаев служат для полета. Кроме того, у них нет зубов, а вместо них имеется клюв с ороговевшим покровом. Птицы появились на Земле примерно 130 миллионов лет назад. В наши дни их можно встретить во всех уголках Земли, от полюсов до пустынь.
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