Реформаторская деятельность М. М. Сперанского 19, кратко

Граф (1839) Михаил Михайлович Сперанский (1 (12) января 1772 — 11 (23) февраля 1839) — русский общественный и государственный деятель, реформатор, законотворец. Выходец из низов, благодаря своим способностям и трудолюбию привлёк внимание императора Александра I и, заслужив его доверие, возглавил его реформаторскую деятельность. В 1816—1819 гг. пензенский губернатор, в 1819—1821 гг. сибирский генерал-губернатор. При Николае I руководил работой по кодификации законодательства, заложив основы теоретического правоведения (юридической науки) в России. Участвовал в воспитании цесаревича Александра Николаевича, который через полвека возобновил либеральные реформы в России[2]. Его именем названа главная площадь Иркутска.