Региональные столиця российской федерации а)Барнаул б)Новокузнецк в) Тюмень г)псков

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Региональные столиця российской федерации а)Барнаул б)Новокузнецк в) Тюмень г)псков
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Гость:
Регион. столица россии тюмень
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