Рейс Москва-Сочи,отправление которого должно было состоятся в 17часов 45 минут,из-з?? погодных условий был отложен на 2 часа 35минут.Во сколько вылетел самолёт из Москвы в Сочи?

Математика

Рейс Москва-Сочи,отправление которого должно было состоятся в 17часов 45 минут,из-з?? погодных условий был отложен на 2 часа 35минут.Во сколько вылетел самолёт из Москвы в Сочи?

Автор: Гость