Река,которой в настоящее время нет. Она засыпана в 1971 году. Но в честь неё названа улица. Что это за улица?за ответ 10 баллов

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Река,которой в настоящее время нет. Она засыпана в 1971 году. Но в честь неё названа улица. Что это за улица?за ответ 10 баллов

Автор: Гость