Река Нева в Санкт-Петербурге соединена с большим числом каналов. Почему возникает опасность выхода из берегов воды в этих каналах при поднятии уровня воды в Неве?
Физика
Река Нева в Санкт-Петербурге соединена с большим числом каналов. Почему возникает опасность выхода из берегов воды в этих каналах при поднятии уровня воды в Неве?
Ответ(ы):
Гость:
Река и ее каналы это система сообщающихся сосудов и если в Неве поднимается уровень воды,то, соответственно, уровень поднимется и в каналах.
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