Река п..шла. П..шла и п..шла -- и уж никому её не остановить. З..к..чались на ней л..дины, п..плыли, б..гут, друг друга кружат. Тут и всякая в..дяная птичка нал..тела. Все п..щат, кр..чат, в..селятся. Кто рыбу ловит, ныряет за ней в воду, кто носом в тину тыкает, ищет там что-то. 1) Прочитайте. Озаглавьте текст. 2) Спишите, вставляя пропущенные буквы. 3) Найдите глаголы. Подчеркните глагол в неопределённой форме. Определите время других глаголов.