Рельеф республики конго

География
Рельеф республики конго
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Общий характер рельефа  -равнинный, но Республика Конго находится на низменности реки Конго и на западе Южно-Гвинейская возвышенность и есть много форм рельефа. Вдоль низменности есть горы Майомбе с высотой до 930 метров. На северо-востоке массив Шайю, на юго-востоке плато Катарактов. В центре страны находится плато Батеке. На северо-западе равнины с одиночными горами высотой до 1000 метров. На северо-востоке равнины плоские (созданы рекой Конго). Полезные ископаемые: нефть, газ, фосфориты, золото, гнейсы, свинец, цинк, калийные соли, железные руды. В целом территория обладает богатыми залежами этих ресурсов.
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