Рени задачу в магазин по 8 рулонов щелка ,шерсти и сица. В одном рулоне щелка 7м, шер??ти 12м, а стица 15м, сколько метров ткани привезли в магазин ?
Математика
Рени задачу в магазин по 8 рулонов щелка ,шерсти и сица. В одном рулоне щелка 7м, шер??ти 12м, а стица 15м, сколько метров ткани привезли в магазин ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8•7=56 8•12=96 8•15=120
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