Рени задачу в магазин по 8 рулонов щелка ,шерсти и сица. В одном рулоне щелка 7м, шер??ти 12м, а стица 15м, сколько метров ткани привезли в магазин ?

Математика

Рени задачу в магазин по 8 рулонов щелка ,шерсти и сица. В одном рулоне щелка 7м, шер??ти 12м, а стица 15м, сколько метров ткани привезли в магазин ?

Автор: Гость