Реображает все вокруг.Пушистые снежинки осторожно касаются земли, и она одевается в ослеплительный наряд. Побелели дорожки и крыши домов.Загораются блестят разноцветные иско рки инея. Как прекрасна белоствольная бе...

Реображает все вокруг.Пушистые снежинки осторожно касаются земли, и она одевается в ослеплительный наряд. Побелели дорожки и крыши домов.Загораются блестят разноцветные иско рки инея. Как прекрасна белоствольная березовая роща!Веточки покрыты хлопьями, но от любого прикосновения снежинки осыпаются.В ельнике снег так засыпала деревца что ты их не узнаешь.Елочка становится похожей на причудливую снежную бабу.По гладкой поверхности виднеются следы лесных зверюшек. В предзимние дни дома не сидится.Люди всех возрастов выходят на пешеходные маршруты каждый хочет почувствовать свежесть первого морозца сыграть в снежники. "Здравствуй, зима" радостно говорят люди.