Репортаж на тему футбольного матча по белорусскому языку (5-7 предложений) (РЕПОРТАЖИ НЕ КОПИРОВАТЬ С ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ!)

Беларуская мова

Репортаж на тему футбольного матча по белорусскому языку (5-7 предложений) (РЕПОРТАЖИ НЕ КОПИРОВАТЬ С ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ!)

Автор: Гость