Решаем жизненные задачи Спаси друга! Ситуация. Твой одноклассник Саша решил начать курить, хотя у него хрониический бронхит. Роль. Ты - лучший Сашин друг. Результат. Теб е необходимо рассказать другу о вреде курения и...

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Решаем жизненные задачи Спаси друга! Ситуация. Твой одноклассник Саша решил начать курить, хотя у него хрониический бронхит. Роль. Ты - лучший Сашин друг. Результат. Теб е необходимо рассказать другу о вреде курения и убедить его не делать этого.

Автор: Гость