Решение о переходе украины в подданство России в 1654 году было принято по инициати??е гетмана.... А ) Б. Хмельницкого В ) И. Мазепы С ) И. Выговского Д ) П. Дорошенко срочно нужно!!!!!

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Решение о переходе украины в подданство России в 1654 году было принято по инициати??е гетмана.... А ) Б. Хмельницкого В ) И. Мазепы С ) И. Выговского Д ) П. Дорошенко срочно нужно!!!!!

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