Решение оформление задачи. Папа с двумя сыновьями отправились в поход. На их пути ??стретилась река. У берега стоял плот который выдержит груз массой 100кг. Масса папы - 80кг. сыновей 45 и 50.Как должны они действовать, чтобы п...

Математика

Решение оформление задачи. Папа с двумя сыновьями отправились в поход. На их пути ??стретилась река. У берега стоял плот который выдержит груз массой 100кг. Масса папы - 80кг. сыновей 45 и 50.Как должны они действовать, чтобы переправиться на другой берег? НУЖЕН ПРИМЕР.

Автор: Гость