Решение оформление задачи. Папа с двумя сыновьями отправились в поход. На их пути ??стретилась река. У берега стоял плот который выдержит груз массой 100кг. Масса папы - 80кг. сыновей 45 и 50.Как должны они действовать, чтобы п...
Математика
Решение оформление задачи. Папа с двумя сыновьями отправились в поход. На их пути ??стретилась река. У берега стоял плот который выдержит груз массой 100кг. Масса папы - 80кг. сыновей 45 и 50.Как должны они действовать, чтобы переправиться на другой берег? НУЖЕН ПРИМЕР.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.плывут оба сына 2. возвращается один и слезает с плота 3. переплывает папа 4. возвращается второй сын 5. опять переплывают оба сына
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