Решение от двух пристаней одновремено навстречу друг другу отправились два теплохода Расстояние между пристанями 474 км Скорость одного теплохода 42км\ч Какой путь прошёл каждый теплоход до встречи есле они встретились через 6ч?
Математика
Решение от двух пристаней одновремено навстречу друг другу отправились два теплохода Расстояние между пристанями 474 км Скорость одного теплохода 42км\ч Какой путь прошёл каждый теплоход до встречи есле они встретились через 6ч?
Ответ(ы):
Гость:
474/6 = 79км/ч - скорость сближения 79-42=37км/ч скорость второго теплохода 42*6 = 252км прошел первый 37*6 = 222км прошел второй
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