Решение пожалуйста!! 1) 12,91+(-12,9) - 18,01 - (-16,435) - (+9,365)=? 2) 5,4 - 10+6+4-0,25-(-5,4)+0,2+0,05=? 3) 9,7+1,6-9-0,8+(-0,8)-(+0,7)-2,4+0,2=?
Математика
Решение пожалуйста!! 1) 12,91+(-12,9) - 18,01 - (-16,435) - (+9,365)=? 2) 5,4 - 10+6+4-0,25-(-5,4)+0,2+0,05=? 3) 9,7+1,6-9-0,8+(-0,8)-(+0,7)-2,4+0,2=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -10,93 2)10,8 3)-2,2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА АНГЛИЙСКИЙ, НО БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА!!! Я живу в городе Саратов. Это большой город. Мой город - очень красивый. Здесь много м...
Математика
Турист на автобусе проехал 40 км что 5 раз больше того пути который он прошел пешкомм какой общий путь проделал турист
Русский язык