Решение столбиком 7,02*0,0055 срочно и с пояснение

Решение столбиком 7,02*0,0055 срочно и с пояснение

Ответ(ы):

Ответил Гость:
7.02 х 0.0055 _____________________ 3510 + 3510 + 0000 + 0000 + 0000 ___________________ 0.038610
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