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Решение уравнений с пропорциями 3,25/4х-1,9=13/0,4
Решение уравнений с пропорциями 3,25/4х-1,9=13/0,4
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Нужно 24,7плюс1,3=26
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