Решение задач по физике. Количество теплоты Q= 400 кДж, а внутренняя энергия U= 100. Нуж??о найти работу А.

Физика

Решение задач по физике. Количество теплоты Q= 400 кДж, а внутренняя энергия U= 100. Нуж??о найти работу А.

Автор: Гость