Решение задач по физике. Количество теплоты Q= 400 кДж, а внутренняя энергия U= 100. Нуж??о найти работу А.
Физика
Решение задач по физике. Количество теплоты Q= 400 кДж, а внутренняя энергия U= 100. Нуж??о найти работу А.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=Q-U А=400-100=300кдж
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