решение задачи 3 класса на одной машине привезли 200 ящиков слов , а на другой -на 50 ящиков больше .сколько килограммов слив привезли на каждой машин е ,если в каждом ящике по 4 кг слив
решение задачи 3 класса на одной машине привезли 200 ящиков слов , а на другой -на 50 ящиков больше .сколько килограммов слив привезли на каждой машин е ,если в каждом ящике по 4 кг слив
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Краткое условие в файлике. 1) 200 + 50 = 250 (ящ.) привезли на второй машине. 2) 200 * 4 = 800 (кг) слив привезли на первой машине. 3) 250 * 4 = 1000 (кг) слив привезли на второй машине. Ответ: 800 килограммов слив привезли на первой машине, 1000 килограммов слив привезли на второй машине. Darknight (Sunny Storm)