Решение задачи занятия в школе начинаются в8ч, а заканчиваются в 11ч 20мин.сколько м??нут длятся занятия?
Математика
Решение задачи занятия в школе начинаются в8ч, а заканчиваются в 11ч 20мин.сколько м??нут длятся занятия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11ч. 20 мин. - 8 ч. = 3 ч 20 мин.
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