Решение задачи занятия в школе начинаются в8ч, а заканчиваются в 11ч 20мин.сколько м??нут длятся занятия?

Математика

Решение задачи занятия в школе начинаются в8ч, а заканчиваются в 11ч 20мин.сколько м??нут длятся занятия?

Автор: Гость