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Решения уравнения 142-(123-x)+14=111
Решения уравнения 142-(123-x)+14=111
Ответ(ы):
Ответил Гость:
142-(123-x)+14=111; 142-123+х+14=111; Х=111-33; Х=78
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