Реши данную задачу двумя способами: вычисляя и не вычисляя производительность. За 3 ч работы с конвейера сошло 48 автомобилей. сколько автомобилей сойдет с конвейера за 12 ч работы с той же производительностью? Для каждого ва...

Математика

Реши данную задачу двумя способами: вычисляя и не вычисляя производительность. За 3 ч работы с конвейера сошло 48 автомобилей. сколько автомобилей сойдет с конвейера за 12 ч работы с той же производительностью? Для каждого варианта решения вычисли и запиши ответ. Сколько часов должен работать этот конвейер с той же производительностью, чтобы выпустить 160 автомобилей? Какой вариант решения данной задачи помочь найти ответ на это новое требование?

Автор: Гость