Реши данную задачу двумя способами: вычисляя и не вычисляя производительность. За 3 ч работы с конвейера сошло 48 автомобилей. сколько автомобилей сойдет с конвейера за 12 ч работы с той же производительностью? Для каждого ва...
Математика
Реши данную задачу двумя способами: вычисляя и не вычисляя производительность. За 3 ч работы с конвейера сошло 48 автомобилей. сколько автомобилей сойдет с конвейера за 12 ч работы с той же производительностью? Для каждого варианта решения вычисли и запиши ответ. Сколько часов должен работать этот конвейер с той же производительностью, чтобы выпустить 160 автомобилей? Какой вариант решения данной задачи помочь найти ответ на это новое требование?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ (вычисляя производительность) : 1) 48:3=16 (авт.) - производительность за 1 час 2) 16*12=192 (авт.) - за 12 часов Новое требование: 3) 160:16=10 (ч) - чтобы выпустить 160 автомобилей Ответ: 192 автомобиля сойдёт с конвейера за 12 часов, 10 часов понадобится чтобы выпустить 160 автомобилей. 2 способ ( не вычисляя производительность) : 1) 12:3=4 (ч) - разница во времени 2) 4*48=192 (авт.) - за 12 часов Ответ: 192 автомобиля сойдёт с конвейера за 12 часов. 1 вариант решения ( вычисляя производительность ) данной задачи помог найти ответ на новое требование.
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