Реши деление с остатком в столбик! 7940:40 с ОБЪЯСНЕНИЕМ! Не просто ответ и остаток, а ??бъяснение! Ответ и остаток я то знаю, но не пойму что писать! Как такой ответ получился?

Математика

Реши деление с остатком в столбик! 7940:40 с ОБЪЯСНЕНИЕМ! Не просто ответ и остаток, а ??бъяснение! Ответ и остаток я то знаю, но не пойму что писать! Как такой ответ получился?

Автор: Гость