Реши деление с остатком в столбик! 7940:40 с ОБЪЯСНЕНИЕМ! Не просто ответ и остаток, а ??бъяснение! Ответ и остаток я то знаю, но не пойму что писать! Как такой ответ получился?
Математика
Реши деление с остатком в столбик! 7940:40 с ОБЪЯСНЕНИЕМ! Не просто ответ и остаток, а ??бъяснение! Ответ и остаток я то знаю, но не пойму что писать! Как такой ответ получился?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7940:40=198,5 потому что число 7940 состоит из 7920+20. а число 7920:40= 198. а число 20:40=1/2
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