Реши кроссворд. Ответами будут проверочные слова к данным в заданиях словам с орфограммами. Укажи ключевое слово. 1. Изморо..ь 2. З..мельный 3. Уло.. 4. Сдви.. 5. Зак..ляться 1 2 3 4 5 1 Севрюга (рыба) 2 Зиму...

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Реши кроссворд. Ответами будут проверочные слова к данным в заданиях словам с орфограммами. Укажи ключевое слово. 1. Изморо..ь 2. З..мельный 3. Уло.. 4. Сдви.. 5. Зак..ляться 1 2 3 4 5 1 Севрюга (рыба) 2 Зимушка 3 Сирокко (ветер)

Автор: Гость