Реши кроссворд.1. Механизм управления обществом в какой-либо стране.( 11 букв) 2. Избранный народом глава государства. (9 букв) 2. Один из символо в государства. (4 буквы) 3. Правитель, захвативший всю власть в стране в свои руки. (8 букв) 4. Государство, в котором власть передается в результате народных выборов. (10 букв) 5. Собрание избранных народом депутатов, которые могут принимать законы. (9 букв) 6. Форма правления в недемократической республике. (9 букв) 7. Человек, который связан с каким-то определенным государством. (8 букв) 8. Государство, в котором главой является король, царь или император и власть передается по наследству. (8 букв) 9. Способ управления государством, при котором власть принадлежит народу. (10 букв) ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!