Реши орфографические и пунктуационные задачи найди в 3 части текста предложение с однородными членами предложения .Вставь недостающие буквы и запятые. Из всех певчих птиц самая близкая к человеку птица-это скворец. С давних пор...
Русский язык
Реши орфографические и пунктуационные задачи найди в 3 части текста предложение с однородными членами предложения .Вставь недостающие буквы и запятые. Из всех певчих птиц самая близкая к человеку птица-это скворец. С давних пор русские люди устраивали для скворцов деревянные домики-скворечники. Они их украшали затейливой резьбой укрепляли под крышами своих домов подвешивали на шестах и стволах деревьев. Прилетают скворцы ранней весной,когда еще в полях лежит снег.После прилета скворцы торопливо начинают устраивать свои гнезда.Они носят в клювах былинки и мягкую подстилку.Каких только звуков не услышишь в скворцовой песне!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из всех певчих птиц самая близкая к человеку птица-это скворец. С давних пор русские люди устраивали для скворцов деревянные домики-скворечники. Они их украшали затейливой резьбой, укрепляли под крышами своих домов, подвешивали на шестах и стволах деревьев. Прилетают скворцы ранней весной,когда еще в полях лежит снег.После прилета скворцы торопливо начинают устраивать свои гнезда.Они носят в клювах былинки и мягкую подстилку.Каких только звуков не услышишь в скворцовой песне! в предложении номер 3 однородные сказуемые
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