Реши орфографические задачи. Найди и подчерки две формы одного глагола. Я нёс домой кулёк конфет а тут навстречу мне сосед. Что несёшь? Кулёк конфет.. Определи и рядом на строке укаэи всё что можно сказать о форме глагола: вре...
Русский язык
Реши орфографические задачи. Найди и подчерки две формы одного глагола. Я нёс домой кулёк конфет а тут навстречу мне сосед. Что несёшь? Кулёк конфет.. Определи и рядом на строке укаэи всё что можно сказать о форме глагола: время число род или лицо. В какой их форм глагола есть личное окончание? Выдели его. на пустых сторонах укажи падеж и имен существительных. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ОЧЕНЬ ПРОШУ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нес, несешь - личное окончание - ешь. нес - прошедшее время, м.р., ед.ч. несешь - н.вр., ед.ч., 2 л. кулек - В.п., конфет - Р.п., сосед - И.п., кулек - И.п., конфет - Р.п.
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