Реши орфографические задачи. Найди и подчерки две формы одного глагола. Я нёс домой кулёк конфет а тут навстречу мне сосед. Что несёшь? Кулёк конфет.. Определи и рядом на строке укаэи всё что можно сказать о форме глагола: вре...

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Реши орфографические задачи. Найди и подчерки две формы одного глагола. Я нёс домой кулёк конфет а тут навстречу мне сосед. Что несёшь? Кулёк конфет.. Определи и рядом на строке укаэи всё что можно сказать о форме глагола: время число род или лицо. В какой их форм глагола есть личное окончание? Выдели его. на пустых сторонах укажи падеж и имен существительных. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ОЧЕНЬ ПРОШУ!

Автор: Гость