Реши примеры 1. 3. 2. 4. 5. 7. 6 (8×6-36÷6)÷6×3+5×9 2. 5. 1. 3. 6. 4 42÷6+(19+6)÷5-6×2 Пример: 8×6=48 36÷6=6 и.т.д Дальше запуталась

Математика
Реши примеры 1. 3. 2. 4. 5. 7. 6 (8×6-36÷6)÷6×3+5×9 2. 5. 1. 3. 6. 4 42÷6+(19+6)÷5-6×2 Пример: 8×6=48 36÷6=6 и.т.д Дальше запуталась
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