Реши сначала те примеры , в которых количество цифр в частном и делимом одинаковое, а потом те,в которых в частном цифр меньше, чем в делимом 5624:3 5484:3 4224:6 6768:8 534136:4 47550:5 99944:8 3228:4 1506:6
Математика
Реши сначала те примеры , в которых количество цифр в частном и делимом одинаковое, а потом те,в которых в частном цифр меньше, чем в делимом 5624:3 5484:3 4224:6 6768:8 534136:4 47550:5 99944:8 3228:4 1506:6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5484:3=1828 534136:4=133534 99944:8=12493 ------------------------ 4224:6=704 6768:8=848 47550:5=9510 3228:4=807 1506:6=251
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