Реши сначала те примеры , в которых количество цифр в частном и делимом одинаковое, а потом те,в которых в частном цифр меньше, чем в делимом 5624:3 5484:3 4224:6 6768:8 534136:4 47550:5 99944:8 3228:4 1506:6

Математика

Реши сначала те примеры , в которых количество цифр в частном и делимом одинаковое, а потом те,в которых в частном цифр меньше, чем в делимом 5624:3 5484:3 4224:6 6768:8 534136:4 47550:5 99944:8 3228:4 1506:6

Автор: Гость