Реши уравнение -3.4a+2.6+a=0.6-a 14+b=3b-b 3.8-m+5.2=3m-19 4*(m-2)-12=36-4m 3*(x+1)=2*(1-x)+6 2*(7-2y)=23+3*(6-y) плиз??
Математика
Реши уравнение -3.4a+2.6+a=0.6-a 14+b=3b-b 3.8-m+5.2=3m-19 4*(m-2)-12=36-4m 3*(x+1)=2*(1-x)+6 2*(7-2y)=23+3*(6-y) плиз??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)-3.4a+2.6+a=0.6-a -2.4a+a=0.6-2.6 -1.4a=-2 (умножаем на 10) a=10/7 (этот знак / деление (дробь)) 2) 14+b=3b-b 14=2b-b b=14 3) 3.8-m+5.2=3m-19 9-m=3m-19 -m-3m=-9-19 -4m=-28 m=7 4) 4*(m-2)-12=36-4m 4m-8-12=36-4m 8m=56 m=7 5)3*(x+1)=2*(1-x)+6 3x+3=2-2x+6 5x=5 x=1 6) 2*(7-2y)=23+3*(6-y) 14-4y=23+18-3y -y=27 y=-27
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