Реши уравнение 9 16/51-х=4 11/34
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Реши уравнение 9 16/51-х=4 11/34
Ответ(ы):
Гость:
Х=9 16-4 11 51 34 х=4 101 102
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