Реши уравнения с комментированием и сделай проверку: a) m - 49 = 34 + 7 б) а + 23 = 5 * 8 в) х : 7 = 18 : 3 г) 4 * n = 9 + 15 д) 36 - b = 70 - 62 е) 56 : а = 2 * 4

Математика

Реши уравнения с комментированием и сделай проверку: a) m - 49 = 34 + 7 б) а + 23 = 5 * 8 в) х : 7 = 18 : 3 г) 4 * n = 9 + 15 д) 36 - b = 70 - 62 е) 56 : а = 2 * 4

Автор: Гость