Реши уравнения с комментированием и сделай проверку: a) m - 49 = 34 + 7 б) а + 23 = 5 * 8 в) х : 7 = 18 : 3 г) 4 * n = 9 + 15 д) 36 - b = 70 - 62 е) 56 : а = 2 * 4

Математика
Реши уравнения с комментированием и сделай проверку: a) m - 49 = 34 + 7 б) а + 23 = 5 * 8 в) х : 7 = 18 : 3 г) 4 * n = 9 + 15 д) 36 - b = 70 - 62 е) 56 : а = 2 * 4
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M -49 =34+7 m-49= 41 m= 41+49 m= 90 Проверим: 90-49= 34+7 41=41 a+23=5*8 a+23= 40 а=40-23 а=17 Проверим: 17+23= 5*8 40=40 х:7= 18:3 х:7= 6 х= 6*7 х=42 Проверим: 42:7= 18:3 6=6 4*n=9+15 4n= 24 n= 24:4 n= 6 Проверим: 4*6 =9+15 24=24 36-b =  70-62 36-b= 8 b= 36-8 b= 28 Проверим: 36-28 = 70-62 8=8 56:а=2*4 56:а=8 а= 56:8 а= 7 Проверим: 56:7 = 2*4 8= 8
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