Реши уравнения с комментированием и сделай проверку: a) m - 49 = 34 + 7 б) а + 23 = 5 * 8 в) х : 7 = 18 : 3 г) 4 * n = 9 + 15 д) 36 - b = 70 - 62 е) 56 : а = 2 * 4
Математика
Реши уравнения с комментированием и сделай проверку: a) m - 49 = 34 + 7 б) а + 23 = 5 * 8 в) х : 7 = 18 : 3 г) 4 * n = 9 + 15 д) 36 - b = 70 - 62 е) 56 : а = 2 * 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M -49 =34+7 m-49= 41 m= 41+49 m= 90 Проверим: 90-49= 34+7 41=41 a+23=5*8 a+23= 40 а=40-23 а=17 Проверим: 17+23= 5*8 40=40 х:7= 18:3 х:7= 6 х= 6*7 х=42 Проверим: 42:7= 18:3 6=6 4*n=9+15 4n= 24 n= 24:4 n= 6 Проверим: 4*6 =9+15 24=24 36-b = 70-62 36-b= 8 b= 36-8 b= 28 Проверим: 36-28 = 70-62 8=8 56:а=2*4 56:а=8 а= 56:8 а= 7 Проверим: 56:7 = 2*4 8= 8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вставте пропущеные буквы 1) Чтобы найти крайний член пропорции, надо .......... её ср??дних членов .......... на второй крайний член про...
Математика
Вставте пропущеные буквы 1) Чтобы найти крайний член пропорции, надо .......... её ср??дних членов .......... на второй крайний член про...