Реши уравнения 16:у=4 7•а=28 С:4=10 b:6=4 d•8=32

Реши уравнения 16:у=4 7•а=28 С:4=10 b:6=4 d•8=32

Ответ(ы):

Ответил Гость:
16:у=4 у=16:4 у=4 7*а=28 а=28:7 а=4 с:4=10 с=10*4 с=40 b:6=4 b=4*6 b=24 d*8=32 d=32:8 d=4
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