Реши уравнения:130*а=520 720/с=90 к*4=480

Реши уравнения:130*а=520 720/с=90 к*4=480

Ответ(ы):

Ответил Гость:
130*а=520 а=520:130 а=4 720/с=90 с=720:90 с=8 к*4=180 к=180:4 к=45
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