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Реши уровнение8-x=1 6-x=3
Реши уровнение8-x=1 6-x=3
Ответ(ы):
Ответил Гость:
8х-(6-х)=3(3з-х2). 8х-6х+=9х-6. 8х-9х=6+6. -х=0. х=0
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