Реши вторым способом 12*2=24(кг)-во второй день 12+24=36(кг) в первый и во второй день вм??сте 50-36=14(кг)собрали в третий день в первый день школьники собрали 12 кг шиповника,во второй в 2 раза больше.сколько кг шиповника...
Математика
Реши вторым способом 12*2=24(кг)-во второй день 12+24=36(кг) в первый и во второй день вм??сте 50-36=14(кг)собрали в третий день в первый день школьники собрали 12 кг шиповника,во второй в 2 раза больше.сколько кг шиповника собрали школьники в третий день,если за три дня они собрали 50 кг шиповника решите вторым способом плиз ))))))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12•2=24(кг) 2)50-12-24=14(кг)
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