Реши задачи. 1. В саду было 2 ряда яблонь, по 3 яблони в каждом. Сколько всего яблонь было в саду?. 2. Дополни условие, используя ответ предудущей задачи. реши полученную задачу.В саду было..... яблонь и 8 груш, а слив - на 9 ...

Математика

Реши задачи. 1. В саду было 2 ряда яблонь, по 3 яблони в каждом. Сколько всего яблонь было в саду?. 2. Дополни условие, используя ответ предудущей задачи. реши полученную задачу.В саду было..... яблонь и 8 груш, а слив - на 9 деревьев меньше, чем яблонь и груш вместе. Сколько слив было в саду?

Автор: Гость