Реши задачи. 1. В саду было 2 ряда яблонь, по 3 яблони в каждом. Сколько всего яблонь было в саду?. 2. Дополни условие, используя ответ предудущей задачи. реши полученную задачу.В саду было..... яблонь и 8 груш, а слив - на 9 ...

Математика
Реши задачи. 1. В саду было 2 ряда яблонь, по 3 яблони в каждом. Сколько всего яблонь было в саду?. 2. Дополни условие, используя ответ предудущей задачи. реши полученную задачу.В саду было..... яблонь и 8 груш, а слив - на 9 деревьев меньше, чем яблонь и груш вместе. Сколько слив было в саду?
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Гость:
Esli,bilo dva reda po,3 yablok 2*9=18
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