Реши задачи. а)Выходные дни составляют 2/7 недели.Сколько выходных дней в восьми н??делях? б)Из полного 25-литрового бака вылили в ведро 2/5 объёма воды.Сколько воды в ведре? в)Масса слонёнка составляет 1/6 массы слонихи.Ско...

Математика

Реши задачи. а)Выходные дни составляют 2/7 недели.Сколько выходных дней в восьми н??делях? б)Из полного 25-литрового бака вылили в ведро 2/5 объёма воды.Сколько воды в ведре? в)Масса слонёнка составляет 1/6 массы слонихи.Сколько весит слонёнок,если масса слонихи 4 т 8 ц?

Автор: Гость