Реши задачи. а)Выходные дни составляют 2/7 недели.Сколько выходных дней в восьми н??делях? б)Из полного 25-литрового бака вылили в ведро 2/5 объёма воды.Сколько воды в ведре? в)Масса слонёнка составляет 1/6 массы слонихи.Ско...
Математика
Реши задачи. а)Выходные дни составляют 2/7 недели.Сколько выходных дней в восьми н??делях? б)Из полного 25-литрового бака вылили в ведро 2/5 объёма воды.Сколько воды в ведре? в)Масса слонёнка составляет 1/6 массы слонихи.Сколько весит слонёнок,если масса слонихи 4 т 8 ц?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2*8 =16 (выходных) - в восьми неделях б) 25:5*2 = 10 (л) -вылили 25-10=15(л) - осталось в) 4т 8ц= 48 ц 48:6=8 (ц) - весит слоненок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Математика
Математика