Реши задачи двумя способами. С двух аэродромов, расстояние между которыми 2 560 км, одновременно навстречу друг другу вылетели два самолета и сравнялись по 2 часа. Найди скорость движения второго самолета, если скорость движени...

Математика

Реши задачи двумя способами. С двух аэродромов, расстояние между которыми 2 560 км, одновременно навстречу друг другу вылетели два самолета и сравнялись по 2 часа. Найди скорость движения второго самолета, если скорость движения первого — 620 км/час.

Автор: Гость