Реши задачи двумя способами. С двух аэродромов, расстояние между которыми 2 560 км, одновременно навстречу друг другу вылетели два самолета и сравнялись по 2 часа. Найди скорость движения второго самолета, если скорость движени...
Математика
Реши задачи двумя способами. С двух аэродромов, расстояние между которыми 2 560 км, одновременно навстречу друг другу вылетели два самолета и сравнялись по 2 часа. Найди скорость движения второго самолета, если скорость движения первого — 620 км/час.
Ответ(ы):
Гость:
1-й способ: 620 * 2 = 1240 (км) - пролетел первый самолёт 2560 - 1240 = 1320 (км) - пролетел второй самолёт 1320 : 2 = 660 (км/ч) - скорость второго самолёта Ответ: скорость второго самолёта равна 660 км/ч 2-й способ: (2560-620*2):2=660 (км/ч) Ответ: скорость второго самолета равна 660 км/ч
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