реши задачи и сравни их решения . 1) теплоход за два дня прошёл 350 км . в первый он был в пути 8 ч, а во второй -6 ч . какое расстояние он прошел в к аждыйиз дней ,если шел с одинаковой скоростью? 2) теплоход в первы...
реши задачи и сравни их решения . 1) теплоход за два дня прошёл 350 км . в первый он был в пути 8 ч, а во второй -6 ч . какое расстояние он прошел в к аждыйиз дней ,если шел с одинаковой скоростью? 2) теплоход в первый день был в пути 8 ч ,а во второй -6 ч, причем в первый день он прошёл на 50 км больше, чем во второй. какое расстояние теплоход прошёл в каждый из этих дней,если шёл одинаковой скоростью?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) { 350/(8+6)=25км/ч его скорость 25*8=200км (расстояние 1 день) 25*6=150км(расстояние 2 день) } 2) { x это расстояние 2 v=x/t v1=v2 (x-50)/8=x/6 x/6-(x-50)/8=0 (8x-300-6x)/48=0 (2x-300)/48=0 [48=0 2x-300=0] 2x-300=0 2x=300 x=150 расстояние 2 = 150+50 = 200 }