реши задачи и сравни их решения . 1) теплоход за два дня прошёл 350 км . в первый он был в пути 8 ч, а во второй -6 ч . какое расстояние он прошел в к аждыйиз дней ,если шел с одинаковой скоростью? 2) теплоход в первы...

реши задачи и сравни их решения . 1) теплоход за два дня прошёл 350 км . в первый он был в пути 8 ч, а во второй -6 ч . какое расстояние он прошел в к аждыйиз дней ,если шел с одинаковой скоростью? 2) теплоход в первый день был в пути 8 ч ,а во второй -6 ч, причем в первый день он прошёл на 50 км больше, чем во второй. какое расстояние теплоход прошёл в каждый из этих дней,если шёл одинаковой скоростью?