реши задачи и сравни их решения.1)на двух опытных участках общей площадью 100кв.м высадили тюльпаны.на каждом квадратном метре высаживали одинаковое ч исло луковиц.на первом участке посадили 960 луковиц,а на втором 64...

реши задачи и сравни их решения.1)на двух опытных участках общей площадью 100кв.м высадили тюльпаны.на каждом квадратном метре высаживали одинаковое ч исло луковиц.на первом участке посадили 960 луковиц,а на втором 640 луковиц.чему равна площадь каждого участка? 2)на двух опытных участках высадили тюльпаны:на одном 960 луковиц,на другом 640 луковиц.на каждом квадратном метре высаживали одинаковое количество луковиц.площадь первого участка была на 20кв.м больше,чем площадь второго.чему ровна площадь каждого участка?