Реши задачи и сравни их решения . 1) теплоход за да дня прошёл 350 км . в первый он был ?? пути 8 ч, а во второй -6 ч . какое расстояние он прошел в каждый из дней ,если шел с одинаковой скоростью? 2) теплоход в первый день был...

Математика
Реши задачи и сравни их решения . 1) теплоход за да дня прошёл 350 км . в первый он был ?? пути 8 ч, а во второй -6 ч . какое расстояние он прошел в каждый из дней ,если шел с одинаковой скоростью? 2) теплоход в первый день был в пути 8 ч ,а во второй -6 ч, причем в первый день он прошёл на 50 км больше, чем во второй. какое расстояние теплоход прошёл в каждый из этих дней,если шёл одинаковой скоростью?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 задача 1.6+8=14ч 2.350:14=25 км/ч 3.6*25=150 км 4.8*25=200 км
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