Реши задачи и заверши каждое утверждение так, чтобы оно оказалось верным:а) Если длина стороны квадрата меньше 8 см, то периметр квадрата_______ б ) Если длина стороны квадрата больше 1294 мм, то периметр квадрата _____ в) ЕНсли периметр равностороннего треугольника меньше 1 м 4 дм 3 см 4 мм, то длина стороны этого треугольника____________