Реши задачи методом перебора. 1) Найти двухзначное число, которое на 34 больше произведения своих цифр.
Реши задачи методом перебора. 1) Найти двухзначное число, которое на 34 больше произведения своих цифр.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
При х = 3 имеем у = 4 / ( -2) = - 2 - не удовлетворяет условию(10х + у) - данное число ху - число, полученное с помощью произведения своих цифр Уравнение 10х + у - ху = 34 10х + у- ху = 34 у * (1 - х) = 34 - 10х у= (34 - 10х) /(1 - х) Числа х и у - положительные,целые, однозначные причём х 0 и х 1 при х = 2 имеем у =14 / ( -1) = - 14 - не удовлетворяет условию при х = 3 имеем у = 4 / ( -2) = - 2 - не удовлетворяет условию при х = 4 имеем у = (- 6) / ( -3) = 2 - удовлетворяет условию, число 42 при х = 5 имеем у = (- 16) / (- 4) = 4 удовлетворяет условию, число 54 при х = 6 имеем у = (- 26) / ( - 5) = 5,2 - не удовлетворяет условию при х = 7 имеем у = (- 36) / ( -6) = 6 - удовлетворяет условию, число 76 при х = 8 имеем у = (- 46 / ( -7) = 6 4/7 - не удовлетворяет условию при х = 9 имеем у = (- 56 / ( -8) = 7 - удовлетворяет условию, число 97 Ответ: 42; 54; 76: 97