Реши задачи методом перебора. 1) Найти двухзначное число, которое на 34 больше произведения своих цифр.

При х = 3 имеем у = 4 / ( -2) = - 2 - не удовлетворяет условию(10х + у) - данное число ху - число, полученное с помощью произведения своих цифр Уравнение 10х + у - ху = 34 10х + у- ху = 34 у * (1 - х) = 34 - 10х у= (34 - 10х) /(1 - х) Числа х и у - положительные,целые, однозначные причём х 0 и х 1 при х = 2 имеем у =14 / ( -1) = - 14 - не удовлетворяет условию при х = 3 имеем у = 4 / ( -2) = - 2 - не удовлетворяет условию при х = 4 имеем у = (- 6) / ( -3) = 2 - удовлетворяет условию, число 42 при х = 5 имеем у = (- 16) / (- 4) = 4 удовлетворяет условию, число 54 при х = 6 имеем у = (- 26) / ( - 5) = 5,2 - не удовлетворяет условию при х = 7 имеем у = (- 36) / ( -6) = 6 - удовлетворяет условию, число 76 при х = 8 имеем у = (- 46 / ( -7) = 6 4/7 - не удовлетворяет условию при х = 9 имеем у = (- 56 / ( -8) = 7 - удовлетворяет условию, число 97 Ответ: 42; 54; 76: 97