Реши задачи составив уравнения: масса бидона составляет 0,12 массы молока, которое ??одержится в нем. какова масса молока в бидоне, если бидон с молоком весит 22,4 кг?

Математика

Реши задачи составив уравнения: масса бидона составляет 0,12 массы молока, которое ??одержится в нем. какова масса молока в бидоне, если бидон с молоком весит 22,4 кг?

Автор: Гость