Реши задачи составив уравнения: масса бидона составляет 0,12 массы молока, которое ??одержится в нем. какова масса молока в бидоне, если бидон с молоком весит 22,4 кг?
Математика
Реши задачи составив уравнения: масса бидона составляет 0,12 массы молока, которое ??одержится в нем. какова масса молока в бидоне, если бидон с молоком весит 22,4 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - масса молока 0,12 х масса бидона х+0,12х - их общая масса, что равно по условию 22,4 х+0,12х=22,4 1,12х=22,4 х=22,4:1,12 х=20 (кг) - масса молока в бидоне Ответ: 20 кг
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