Реши задачи, составив уравнения: первое число в три раза больше второго. какие это числа, если их сумма равна 6,4?

Математика

Реши задачи, составив уравнения: первое число в три раза больше второго. какие это числа, если их сумма равна 6,4?

Автор: Гость