Реши задачи, составив уравнения: первое число в три раза больше второго. какие это числа, если их сумма равна 6,4?

Математика
Реши задачи, составив уравнения: первое число в три раза больше второго. какие это числа, если их сумма равна 6,4?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть второе число х; тогда первое число 3х; их сумма х + 3х; она равна 6,4.Уравнение х + 3х = 6,44х = 6,4х = 6,4 : 4х = 1,6 - вторе число; 1,6 * 3 = 4,8 - первое число

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