Реши задачи, составив уравнения: Сумма двух чисел равна 84. если первое число увели??ить в 2 раза, а второе уменьшить на 6, то разность полученных чисел будет равна 3. какие это числа,
Математика
Реши задачи, составив уравнения: Сумма двух чисел равна 84. если первое число увели??ить в 2 раза, а второе уменьшить на 6, то разность полученных чисел будет равна 3. какие это числа,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х будет первое число, у-второе, х+у=84 2х-(у-6)=3 у=84-х 2х-(84-х-6)=3 2х-84+х+6=3 3х=84-6+3 3х=81, х=81:3=27 у=84-27=57 Числа 27 и 57
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