Реши задачи, составив уравнения: Сумма двух чисел равна 84. если первое число увели??ить в 2 раза, а второе уменьшить на 6, то разность полученных чисел будет равна 3. какие это числа,

Математика

Реши задачи, составив уравнения: Сумма двух чисел равна 84. если первое число увели??ить в 2 раза, а второе уменьшить на 6, то разность полученных чисел будет равна 3. какие это числа,

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