Реши задачи устно 16 морковок взяли в пучки по 4 морковки в каждом Сколько получило??ь Пучков; в стаканы с чаем разложили 8 кусков сахара по 2 куска в каждый на сколько стаканов хватило этого сахара напешите только ответ пж

Математика
Реши задачи устно 16 морковок взяли в пучки по 4 морковки в каждом Сколько получило??ь Пучков; в стаканы с чаем разложили 8 кусков сахара по 2 куска в каждый на сколько стаканов хватило этого сахара напешите только ответ пж
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 разделить на 4 = 4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
2424 сағ сколько тәул
Ответить
Математика
Удобным способом разделите произведение на 11 и найдите значение частного 33*17*5
Ответить
Математика
Дакажите на приметах, что произведение любых двух нечётных чисел нечётных чисел нечётного,а сумма двух нечётных чисел-четна
Ответить
Обществознание
Должны ли взрослые прививать любовь к Родине детям с детства
Ответить
Математика
В автобусе было несколько пасажиров.На1 останов. вышло 7 и вошло 4 , а на 2 останов. вышло 6 и зашло 13.Сколько пасаж. было в автобусе до первой ос...
Ответить