Реши задачи устно 16 морковок взяли в пучки по 4 морковки в каждом Сколько получило??ь Пучков; в стаканы с чаем разложили 8 кусков сахара по 2 куска в каждый на сколько стаканов хватило этого сахара напешите только ответ пж

Математика

Реши задачи устно 16 морковок взяли в пучки по 4 морковки в каждом Сколько получило??ь Пучков; в стаканы с чаем разложили 8 кусков сахара по 2 куска в каждый на сколько стаканов хватило этого сахара напешите только ответ пж

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