Реши задачи устно 16 морковок взяли в пучки по 4 морковки в каждом Сколько получило??ь Пучков; в стаканы с чаем разложили 8 кусков сахара по 2 куска в каждый на сколько стаканов хватило этого сахара напешите только ответ пж
Математика
Реши задачи устно 16 морковок взяли в пучки по 4 морковки в каждом Сколько получило??ь Пучков; в стаканы с чаем разложили 8 кусков сахара по 2 куска в каждый на сколько стаканов хватило этого сахара напешите только ответ пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 разделить на 4 = 4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
Дакажите на приметах, что произведение любых двух нечётных чисел нечётных чисел нечётного,а сумма двух нечётных чисел-четна