Реши задачи вычисли и запиши ответ задача 1 со стоянки выехало 40 автобусов что на 6 меньше чем осталось сколько автобусов осталось на стоянке задача 2 на трех полках 60 книг на первой и второй полках 37 книг а на второй и трет...

Математика

Реши задачи вычисли и запиши ответ задача 1 со стоянки выехало 40 автобусов что на 6 меньше чем осталось сколько автобусов осталось на стоянке задача 2 на трех полках 60 книг на первой и второй полках 37 книг а на второй и третьей 42 книги сколько книг на второй полке к задачам краткую запись

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