Реши задачи вычисли и запиши ответ задача 1 со стоянки выехало 40 автобусов что на 6 меньше чем осталось сколько автобусов осталось на стоянке задача 2 на трех полках 60 книг на первой и второй полках 37 книг а на второй и трет...
Математика
Реши задачи вычисли и запиши ответ задача 1 со стоянки выехало 40 автобусов что на 6 меньше чем осталось сколько автобусов осталось на стоянке задача 2 на трех полках 60 книг на первой и второй полках 37 книг а на второй и третьей 42 книги сколько книг на второй полке к задачам краткую запись
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8это 1) со стоянки выехало 40 автобусов, что на 6 меньше, чем осталось. то есть осталось на 6 больше, чем выехало. 40+6=46 Ответ:46 автобусов осталось на стоянке 2) 1) 60-42=18(книг)- на первой полке. 2) 37-18=19(книг)- на второй полке. 3)60-37=23(книг)- на третьей полке. Проверка:18+19+23=60(шт.) Ответ: на 1 полке-18 книг, на 2 полке-19 книг, на 3 полке-23 книги.
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